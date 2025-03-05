台南營墘休閒農業區揭牌 盼朝食農教育基地發展

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南市政府推動傳統農業轉型，下營區「營墘休閒農業區」今天由市長黃偉哲宣布揭牌，涵蓋面積達約594公頃，聚焦友善生產與永續發展，盼推展成為食農教育基地。

黃偉哲致詞表示，下營區以鵝肉、黑豆、桑葚、文旦等特產聞名，是台南優質農產區，適合發展休閒農業，期盼透過休閒農業區設立，凝聚在地業者力量，推動休閒農業發展，讓國內外旅客享受高品質、充滿美感的農業體驗。

他說，造訪下營不僅能享受美食，還能帶回滿滿農特產品，讓旅程更加豐富愉快。好的產業需要國人共同支持，鼓勵大家到下營區一遊，親自體驗農家文化，感受農業特色。

下營區公所提供資料指出，「營墘休閒農業區」涵蓋面積594.36公頃，包含茅港尾天后宮、觀音寺及多個農村再生社區，擁有豐富農業、生態與文化資源，業者聚焦友善生產、永續發展與食農教育，並成立下營觀光休閒農業協會，推動產業升級與品牌塑造。

下營觀光休閒農業協會指出，下營區已有白鵝生態教育農場、弘昌碾米廠等場域通過農遊特色認證，協會將持續推動產品行銷、場域優化與食農教育，吸引遊客造訪。

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台南市農業局指出，透過休閒農業區發展，將農業由生產業導向服務業，不僅為遊客提供更多元休閒活動選擇，也有助提升農業產值。

農業局指出，台南市目前有5個休閒農業區，分別為左鎮光榮休閒農業區、楠西梅嶺休閒農業區、七股溪南休閒農業區、東山175休閒農業區，與今日揭牌的下營營墘休閒農業區。（編輯：孫承武）1140305