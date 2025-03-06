低碳遊明德水庫 南岸環湖步道一期工程動土

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（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）客委會補助苗栗縣政府建置明德水庫南岸自行車暨環湖步道，第1期工程今天動土，可由明德村越過日新島騎乘至海棠島，沿途6座特色景觀平台提升遊憩環境，預定115年底完工。

苗栗縣政府水利處表示，為活化明德水庫水岸環境，打造優質休閒遊憩空間，在客委會補助下，自108年起推動環湖自行車道前期規劃，111年完成自行車暨環湖步道細部設計，112年核定第1期水庫南岸環湖步道建置工程，長度約2.8公里，總經費約新台幣2億7500萬元，其中，客委會補助2億2600餘萬元，縣府配合款4968萬餘元。

水利處今天在明德水庫碼頭服務中心舉行動土典禮，客委會副主委范佐銘、苗栗縣長鍾東錦、國民黨籍立委邱鎮軍、頭屋鄉長徐鑫榮、苗栗市長余文忠及多名地方民代共同焚香祈福並執鏟動土。

縣府水利處長楊明鐃簡報工程指出，明德水庫自行車暨環湖步道建置工程共分4期，總經費約7億6000餘萬元，其中，第1期工程最艱鉅，約有76.8%的路段須在水域中採用PC椿棧道工法施工，工期會較長，預定115年底完工。

楊明鐃說，第1期工程從日新島2號吊橋至黃屋伙房，完工後將可從明德村向東越過日新島，一路騎乘至黃屋伙屋及海棠島，串聯水庫2大遊憩核心，透過低碳運具慢遊水庫風光。

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此外，沿途設置林間伯公、星空極北、明德之心、砂坪踏浪、荻蘆之道、黃屋伙房等6座在地特色的景觀平台新景點，維護自然景觀同時保存客家文化特色，打造成為「伯公文化、水域觀景」的體驗場域。

鍾東錦感謝客委會大力支持，期盼對後續工程能持續給予協助，他並提及明德水庫永春宮吊橋，日前因橋梁安全疑慮封橋，縣府提報計畫向客委會爭取5700餘萬元經費改善，也盼客委會能協助；范佐銘則表示會繼續協助後續工程推動，永春宮吊橋改善部分，則仍在審查中。（編輯：林恕暉）1140306