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蓊蓊書店金門植物園舉辦新型市集 打開閱讀新可能

2025/3/7 11:56
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（中央社記者吳玟嶸金門7日電）金門蓊蓊書店將於8、9日在金門植物園舉辦「蓊蓊之森」市集，活動包含議題講座、手作體驗、影展等，盼以金門少見的市集型態，讓參與者打開閱讀的不同可能。

金門獨立書店「蓊蓊書店」，將於8、9日在金湖鎮金門植物園，舉辦「蓊蓊之森」市集，邀請金門、台東、蘭嶼等地書店，與眾多在地店家、團體共組假日市集。

蓊蓊書店接受中央社記者採訪表示，希望呈現金門少見的市集樣貌，讓蓊蓊之森市集是閱讀的延伸，所以將書展分散在不同區域，在講座區、手作體驗區等都有相關主題書籍展區，「希望能種下各種跟書相遇的可能性。」更進一步來說，在市集裡的親子瑜珈活動也融合繪本故事設計動作，讓小孩更有機會親近書本。

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書店表示，「閱讀」之於蓊蓊書店的意義是提醒自己去保有認識世界的間隙，去容納與理解各種可能性的發生；所以在蓊蓊之森市集中，各種活動背後也都有希望訴說的內容，如有活動是植物創作體驗，參與者能以金門在地植物做成的蠟粉，再進一步製作蠟筆，「除了手作體驗的娛樂外，參與者也能打開感官，更認識金門植物的特性。」

書店指出，在蓊蓊之森市集中發生的活動，都希望參與者度過與書相會的漫漫時光，有機會帶著新的視野與想像去看待世界或生長的這片土地。詳情可至蓊蓊之森臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。（編輯：龍柏安）1140307

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