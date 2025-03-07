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台中東勢獨角仙公園動工 可望成為山城新地標

2025/3/7 16:13
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（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中市建設局在東勢區客家文化園區南側興建「獨角仙公園」，園區以獨角仙為主題，4個生命週期設計，打造2大遊戲空間，預計今年12月完工，可望成為山城的新地標。

台中市建設局今天舉行「獨角仙公園」的開工祈福典禮，立法院副院長江啟臣及國民黨籍台中市議員吳振嘉出席。獨角仙公園可串聯東豐自行車道且鄰近客家文化園區，預計今年12月完工。

建設局長陳大田表示，山城居民期盼1年多，獨角仙公園正式開工，除了以獨角仙為主題外，還帶入生態主題的園區，設計中涵蓋東勢客家文化元素，結合客家圍龍屋為空間元素，打造具環境教育場域的綠色開放空間，並導入共融設計理念。

江啟臣指出，期盼獨角仙公園完工後，能帶給市民兼具教育、融合客家文化元素功能優質的開放空間。

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陳大田說明，「獨角仙公園」占地約4400平方公尺，園區以「獨角仙」為主題，透過獨角仙4個生命週期設計，打造2大遊戲空間，72米的攀爬架，並設有無障礙圍籠屋遊戲通路，設置飛輪、旋轉蹺蹺板及彈跳床，搭配複合式造型地墊，營造無障礙動線。

陳大田提到，公園內的遮陽設計取材自客家油傘，搭配喬木植栽，營造涼爽氛圍，設有戲水區，可有效調節氣溫，為民眾提供舒適的休憩與避暑場所。（編輯：陳政偉）1140307

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