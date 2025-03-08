加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

馬公西衛社區營造安全友善環境 獲紫絲帶認證

2025/3/8 18:22（3/8 18:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
澎湖縣馬公市西衛社區營造安全友善環境，榮獲全國紫絲帶社區初級預防認證，澎湖縣長陳光復（右4）8日前往貼紅榜慶賀，更加碼頒贈新台幣5萬元獎勵金，肯定社區表現。（澎湖縣政府提供）中央社 114年3月8日
澎湖縣馬公市西衛社區營造安全友善環境，榮獲全國紫絲帶社區初級預防認證，澎湖縣長陳光復（右4）8日前往貼紅榜慶賀，更加碼頒贈新台幣5萬元獎勵金，肯定社區表現。（澎湖縣政府提供）中央社 114年3月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣8日電）澎湖馬公西衛社區營造安全友善環境，榮獲紫絲帶社區初級預防認證，澎湖縣長陳光復今天前往貼紅榜，並頒贈5萬元獎勵金，期許各社區以西衛社區為榜樣，打造「零暴力」美麗菊島。

澎湖西衛社區獲頒1朵紫絲帶社區初級預防認證，陳光復今天在社會處長周柏雅陪同下，前往西衛社區活動中心張貼紅榜，並加碼頒贈5萬元獎勵金，由社區發展協會理事長吳文照代表接受，肯定社區表現。

google news透過 Google News追蹤中央社

陳光復強調，「零暴力」不僅是口號，更需落實於日常生活中，從每個人做起，彼此尊重、相互體諒，打造安全友善的生活環境，感謝西衛社區發展協會與社區志工們的用心投入與辛勤付出，透過具體的社區營造行動，促進社區居民間的和諧互動與關懷，共同守護社區的幸福與安全。

社會處表示，縣府113年推派從事社區初級預防2年的西衛社區，參與中央紫絲帶認證評選，今年獲得衛生福利部評審通過，獲頒1朵紫絲帶認證社區，代表社區在防暴倡導與安全維護上的努力獲得肯定，也為澎湖社區樹立良好典範。（編輯：謝雅竹）1140308

#陳光復
#澎湖
#澎湖縣
#衛生福利部
澎湖縣馬公市西衛社區榮獲全國紫絲帶社區初級預防認證，澎湖縣長陳光復（左）8日親自前往致賀並頒贈新台幣5萬元獎勵金，由社區發展協會理事長吳文照（右）代表接受。（澎湖縣政府提供）中央社 114年3月8日
澎湖縣馬公市西衛社區榮獲全國紫絲帶社區初級預防認證，澎湖縣長陳光復（左）8日親自前往致賀並頒贈新台幣5萬元獎勵金，由社區發展協會理事長吳文照（右）代表接受。（澎湖縣政府提供）中央社 114年3月8日
陳光復
澎湖「女力閃耀」慶婦女節 陳光復：強化正能量故宮國寶出遊去 5月首次跨海澎湖展出
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：