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郭國文與南市府入震災區 說明減稅與貸款資訊

2025/3/10 16:51（3/10 17:11 更新）
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民進黨立委郭國文（後左2）與台南市政府合作，10日舉辦地震災後財稅說明會，向民眾說明低利貸款、稅金減免等方案。（郭國文服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年3月10日
民進黨立委郭國文（後左2）與台南市政府合作，10日舉辦地震災後財稅說明會，向民眾說明低利貸款、稅金減免等方案。（郭國文服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年3月10日
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（中央社記者楊思瑞台南10日電）民進黨立法委員郭國文與台南市政府合作，今天到玉井、楠西、南化3個區公所舉辦地震災後財稅說明會，向民眾說明低利貸款、稅金減免等方案，盼讓受災民眾更安心。

郭國文在說明會中表示，即將邁入1月21日大地震後50天，部分災民對政府協助整建相關資訊認知仍不完整，因此今天與市府合辦說明會，希望可以讓資訊透明，災民更安心。

郭國文指出，已求公股行庫、賦稅署與國產署等單位人員進駐「震災復原聯合服務中心」，方便讓災民詢問相關資訊，以及申辦低利貸款。

他說，目前公股行庫天然災害住宅低利貸款方案中，利率大約都落在2%至3%間，內政部也有0121震災受災戶住宅補貼專案，預計利率可以降至1.187%，並針對重建與修繕提出不同貸款額度，目前行政院尚未審核通過，將向中央要求儘速通過。

郭國文指出，地方稅金減免方面，紅單的部分，房屋稅與地價稅自114年起免徵，黃單則是自114年起減半，且都是免申報直接適用，至於汽機車受損導致停駛與報廢問題，在報廢或修復期間免徵使用牌照稅，若有店家因為地震導致無法營業，則會有娛樂稅減免措施。

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他說，國稅減免方面，包括個人災害損失可以減少綜合所得稅，營利事業損失可減少營利事業所得稅，還有先前他要求針對貼紅、黃單建物，可以減免營業稅至6月底，也獲得國稅局同意，至於有貨物稅、菸酒稅減免廠商，也能申請稅金減免。

郭國文表示，今天說明會中，有民眾詢問針對未貼單受災戶是否也能適用營業稅減免，國稅局也現場答應，讓未貼單卻有受損事實的受災戶，可透過公所證明申請營業稅減免。（編輯：李淑華）1140310

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民進黨立委郭國文與台南市政府合作，10日舉辦地震災後財稅說明會，許多民眾到場聆聽。（郭國文服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年3月10日
民進黨立委郭國文與台南市政府合作，10日舉辦地震災後財稅說明會，許多民眾到場聆聽。（郭國文服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年3月10日
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