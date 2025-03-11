台南蘭展遊客多 市府推薦結合山區路線小旅行

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）2025台灣國際蘭展8日開展以來吸引大批參觀人潮，將持續展出至23日，台南市政府推薦遊客結合附近旅遊路線規劃2、3天小旅行，順道造訪配合蘭展推出優惠的店家。

台南市政府觀光旅遊局長林國華今天建議喜歡花草與自然生態遊客，除了造訪蘭展，可結合東山、楠西、玉井及南化，規劃山區路線2至3日小旅行，順道前往配合蘭展推出優惠店家，憑蘭展門票票根或購票憑證可享優惠。

林國華說，台南山區旅遊資源豐富，除了關子嶺泥漿溫泉，還有東山區175線咖啡公路，沿途有20多家景觀餐廳及咖啡廳可以喝咖啡；楠西區可到曾文水庫遊船、餵山豬，還有玄空法寺、永興吊橋，梅嶺風景區可登山看美景、品嘗梅子雞湯。

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林國華表示，玉井區可到北極殿、噍吧哖事件紀念園區、加利利漂流木方舟教堂參觀，還可到玉井商圈採購在地農特產伴手禮；南化區則有烏山風景區，還可前往南化水庫、寶光聖堂等旅遊景點，當地竹筍、山產、蔬果等農特產品值得品嚐。

他說，露營是新型態熱門戶外遊憩活動之一，台南有虎頭埤風景區、走馬瀨休閒農場、曾文青年活動中心等多處合法露營場地，可供喜愛露營民眾選擇。另外，目前許多花種正值花季，如南化區有隱藏版麝香木園區，沿途300多欉淡紫色麝香木美不勝收，花期約可到4月。（編輯：孫承武）1140311