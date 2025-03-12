3萬隻紫斑蝶飛越 國3北上林內段緊急封道

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）台灣紫斑蝶生態保育協會說，紫斑蝶今天上午8時許飛越國3北上林內段超過每分鐘278隻，高公局啟動今年度首次國道讓蝶道，創下近10年來最早封道紀錄。

紫斑蝶是全球唯二的越冬型蝴蝶，每年清明節前，從高雄市茂林北返，途經國道3號雲林縣林內鄉觸口段。

台灣紫斑蝶生態保育協會理事長陳瑞祥表示，高公局為保護飛越國道的紫斑蝶安全，每年此時會在國3林內段架設1100公尺、高4公尺防護網，另每分鐘蝶量達250隻時，就會封閉外側車道，到蝶量減少才解除。

陳瑞祥說，高雄回報2月28日有大量紫斑蝶飛出谷，協會4日觀察到上萬隻「先鋒部隊」已通過，當時平均每分鐘通過210隻，今天早上8時許超過每分鐘278隻，一度每分鐘有690隻通過。

陳瑞祥指出，初估上午逾3萬隻紫斑蝶飛越，而今年創下近10年最早封道的紀錄，往年落在清明節前。

協會分析，今年冬季較冷，2月底回暖，紫斑蝶大量出谷；中央氣象署預報週末有寒流報到，紫斑蝶將就近避寒，預估從20日至3月底都會出現爆量紫斑蝶。

透過 Google News 追蹤中央社

高公局中區養護工程分局表示，今年啟動第1次國道讓蝶道，時間從早上8時50分至1時30分，封閉國道3號北上253至251公里處林內路段外側車道，請用路人通過此路段，如遇紫斑蝶通過，保持正常車速行駛，不可驟然停車或減速觀賞。

為讓民眾認識紫斑蝶，高公局將於22、23、29、30日在觸口段涵洞下舉辦活動，有獎徵答及協會針對紫斑蝶監測等活動，歡迎民眾把握時機，一起來看紫斑蝶。（編輯：郭諭儒）1140312