新北打造3700坪青年基地 獨立樂團將有專屬空間

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（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北青年局今天表示，將在土城區興建3700坪、8層樓青年基地，藉交通便利作為創業發展、藝文展演、科技藝術產業、與國際交流場所；1、2樓將保留給學生社團與獨立樂團。

市府青年局長邱兆梅今天在市政會議報告，青年基地You-niverse預計2031年落成，場館位於台北捷運藍線永寧站3號出口。

城鄉發展局表示，基地現址為3.4公頃的工業區，當地北臨中央路三段、西臨承天路、南臨忠承路，長虹建設透過都市計畫變更，轉型為產業特定專用區。

該都市更新計畫，將於原址重建廠房，預計升級為企業總部等高科技服務廠辦大樓；回饋公益空間做為8層樓的青年基地。

邱兆梅說，現有的規劃是初步構想，並參照新加坡、荷蘭阿姆斯特丹、泰國曼谷、與韓國首爾等地的青年基地營運狀況。

她表示，日本東京都涉谷區共同工作空間Shibuya QWS提供創新與創業空間、作為展覽活動與創意交流平台，將會是重要參考指標。規劃內容尚未定案，近期將廣徵各界青年團體意見。

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邱兆梅表示，將來1、2樓為開放式空間，保留給學生社團、獨立樂團，作為半露天舞台與青年實驗性商場，讓青年創意與市民無邊界輕易接近與展演互動。

市長侯友宜表示，新北有將近115萬青年，是國家未來根基與希望，基地週遭有捷運板南線、三鶯線、未來的萬大中和樹林線彙集，還有永寧科技園區、頂埔科技園區還有遠東通訊園區，希望藉青年基地結合產業，將新科技與新媒體產業與國際接軌。（編輯：方沛清）1140312