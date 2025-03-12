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花蓮縣回訪日本滋賀縣議會 縣府盼締姊妹城市

2025/3/12 15:30（3/12 16:11 更新）
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日本滋賀縣議會地方創生與防災減災對策特別委員會113年參訪花蓮，雙方交流熱絡，花蓮縣消防局12日回訪，縣長徐榛蔚（前排左3）期待深化雙方友誼，並與滋賀建立友好城市關係。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 114年3月12日
日本滋賀縣議會地方創生與防災減災對策特別委員會113年參訪花蓮，雙方交流熱絡，花蓮縣消防局12日回訪，縣長徐榛蔚（前排左3）期待深化雙方友誼，並與滋賀建立友好城市關係。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 114年3月12日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣12日電）日本滋賀縣議會地方創生與防災減災對策特別委員會去年參訪花蓮，洽逢311大地震14週年，花蓮縣消防局今天回訪，縣長徐榛蔚期待深化雙方友誼，並與滋賀建立友好城市關係。

滋賀縣議長有村國俊對於去年滋賀縣議會地方創生與防災減災對策特別委員會參訪花蓮的考察工作表達感謝，並讚揚花蓮在災害應變、志工調度上的卓越表現，認為這些經驗值得學習與借鑑。他透露，滋賀縣已參考花蓮經驗，準備提交「滋賀災害應變條例」，希望透過相同價值觀進一步促進雙方交流。

徐榛蔚表示，去年雙方交流熱絡，因此促成此次快速回訪。雙方會議期間，就消防義消制度與救災分工展開深入交流，並進行問答討論；她說明目前消防、義消及災害預防宣導的運作現況，展現花蓮在應對災害方面的前瞻部署與完善機制。

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花蓮縣消防局指出，近年強化多項消防救災硬體設施，例如特種搜救隊訓練基地、防災教育館、各消防分隊的高低救助訓練塔、新城鄉警消合署辦公室等，成為東台灣最大的消防訓練中心。

花蓮縣消防局表示，軟體方面的防災共識及團隊凝聚力更是至關重要，感謝民間防災力量支援公部門有限資源，不管在防災宣導或在第一線救災的義消及志工，都是花蓮救災的重要後盾，攜手協力共同打造「韌性花蓮、強韌台灣」。（編輯：李淑華）1140312

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