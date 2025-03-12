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亞太蘭花會議討論品種權 台灣接軌國際基本保障

2025/3/12 18:32（3/12 19:16 更新）
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每3年1次的亞太蘭花會議今年與2025台灣國際蘭展一起在台南盛大登場，多國專家學者與會交流，歷經3天議程後已於10日順利閉幕。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年3月12日
每3年1次的亞太蘭花會議今年與2025台灣國際蘭展一起在台南盛大登場，多國專家學者與會交流，歷經3天議程後已於10日順利閉幕。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年3月12日
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（中央社記者楊思瑞台南12日電）每3年舉辦一次的亞太蘭花會議，今年與2025台灣國際蘭展一起於台南登場，經過3天議程後於10日閉幕，會議的重點之一為植物品種權，也是台灣蘭花拓展國際市場基本保障。

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，台南市睽違21年再度舉辦亞太蘭花會議，而台灣國際蘭展也已有20年歷史，每年吸引世界各國重要外賓參與，顯示台灣不負「蘭花王國」美譽，台南更是其中重鎮。

他說，期盼透過此次蘭展與國際會議，促進全球蘭花貿易與技術交流，深化國際合作，也為台南蘭花產業奠定下一個20年發展基礎。

台南市政府提供資料指出，本屆亞太蘭花會議共邀請來自15個國家專家學者，共舉辦49場專題演講，並展示19篇海報論文，會議內容涵蓋蘭花保育、植物品種權、市場趨勢、栽培技術、育種與分類、生態、遺傳與發展等多個領域。

台灣蘭花產銷協會秘書長曾俊弼表示，此次會議重點之一是植物品種權，品種權奠定是台灣蘭花育種研發重要基礎，也是拓展國際市場基本保障。

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曾俊弼指出，台灣今年將比照荷蘭花卉環保生產認證（MPS）規範推出品質認證機制，同時聚焦蘭花育種、栽培技術、科學研究及產業永續發展等方面，進一步接軌國際，期許下一個20年，台灣蘭花產業規模能持續升級，達到產業加值、產值加倍目標。

台南市政府指出，本屆亞太蘭花會議與台灣國際蘭展合併舉辦，共有為期16天盛會，蘭展將持續展出至23日，民眾可把握機會共享蘭花盛宴。（編輯：謝雅竹）1140312

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