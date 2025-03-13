清大研究抑制幼兒與小鼠攻擊行為 可發展利他

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（中央社記者郭宣彣新竹市13日電）國立清華大學今天說，在人類幼兒與小鼠的跨物種研究發現，小鼠與人類幼兒兩者在抑制攻擊行為後，皆可引導發展出利他行為，研究結果登國際期刊「行為與大腦功能」。

清華大學今天發布新聞稿指出，幼教系特聘教授周育如與生科系副教授郭崇涵進行跨物種研究，幼兒與小鼠在抑制攻擊行為後，可引導發展出利他行為的論文，登國際期刊「行為與大腦功能」（Behavioral and Brain Functions）。

郭崇涵表示，動物的社會行為多樣，有爭奪主導地位的攻擊行為，也有像相互理毛促進和諧的「利社會」互動，研究透過小鼠單獨關在籠子1週後，會為保護領地會對侵入的陌生小鼠展開攻擊；但破壞小鼠主掌攻擊的腦區後，不僅不攻擊還會為對方理毛。

他說，小鼠的攻擊衝動被消除後，本可選擇不理會、不互動的行為，但牠們竟主動表現出友善的利他行為，「這好像說明鼠性本善」。

郭崇涵表示，從演化的觀點來說，小鼠攻擊更符合保護需求，但善良、利他的本能始終存在，並未消失，只是被隱藏起來。

周育如針對100多名4至6歲幼兒進行與小鼠相對應的研究，進行長達1年觀察幼兒自我調控能力變化，結果發現幼兒自我調控能力越好時，衝動和攻擊行為減少，而在分享、關心、幫助與合作行為相應提高，與小鼠實驗發現呼應。

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她表示，在學習自控前，幼兒的表現比較直覺，如看到想玩的玩具就搶過來，被打就會還手，但在提升自我調控能力後，在面對衝突可冷靜思考解決問題。

至於如何提升幼兒的自我調控能力，周育如說，在大腦實驗中可發現，幼兒聆聽音樂並跟著節奏打拍子、跳舞等方式，能教導幼兒控制情緒效果好，另參與此實驗的幼兒專注力提升，在亂發脾氣、不肯排隊的狀況變少，遊戲時能互助合作達到更好成果。（編輯：張銘坤）1140313