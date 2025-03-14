彰化縣兒童節系列活動 22日起陸續展開

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（中央社記者鄭維真彰化14日電）兒童節將至，彰化縣政府以「親子陪伴」為主軸規劃系列活動，將辦8場免費親子劇場鄉鎮巡演，並安排兒童星際派對、親職講座等，3月22日到5月17日假日陸續展開。

彰化縣政府整合文化局、社會處與教育處等策劃「彰化囡仔好幸福─114年兒童節慶祝活動」，彰化縣長王惠美、多名彰化縣議員、鄉鎮市長與學校校長今天出席宣傳記者會。

王惠美表示，今年親子劇場鄉鎮巡演，邀7劇團演出8場次，3月22日到4月19日假日輪番登場，巡演地點涵蓋永靖鄉、田中鎮、伸港鄉、鹿港鎮、北斗鎮、溪湖鎮、彰化市及大城鄉等，累積參與2場以上活動戳章可兌換精美禮物。

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王惠美說，3月27日在員林國民小學辦模範兒童表揚大會；3月30日於彰化縣立體育館辦「2025兒童星際派對」，除寶寶運動會，還有趣味闖關遊戲與摸彩。

此外，4月12、13日及5月4、11日分別在二林鎮、花壇鄉、福興鄉及社頭鄉等鄉鎮圖書館或活動中心安排親職講座；5月17日在彰化縣兒童青少年福利服務中心辦「兒童有權，快樂無限」親子活動，透過兒童權利公約結合闖關遊戲，增進兒少權益認識。（編輯：李明宗）1140314