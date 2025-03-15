基隆仁愛市場用餐環境悶熱 市府編經費更新冷氣

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（中央社記者沈如峰基隆15日電）基隆仁愛市場店家反映市場冷氣空調近30年未更換，衍生悶熱等問題。市府今天表示，已編經費計畫更換冷氣機，雖無法在夏季前完成，但短期內會先汰換電風扇等措施因應。

基隆市議長童子瑋日前指出，仁愛市場是基隆人的廚房，也是觀光客造訪的美食聖地。早在去年7月，當地店家就曾向市府反映市場內冷氣不冷、環境悶熱，許多人氣名店不得不在假日選擇關門休息，無法營業，至今問題仍未改善，店家們感到無奈。

基隆市政府今天發布新聞稿表示，去年10月已向經濟部提出「節能績效保證專案示範推廣補助計畫」，獲核定補助新台幣1170萬元。因應市場大型冷氣設備整體更新計畫約需4000萬元，市府在今年度另編列2800萬元預算補足。

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市府指出，因新設備從製造至交貨期需時3個月，施工安裝需時2個月，且冷氣管線分布等工程範圍較大，並非可即時改善，無法在今年夏季來臨前完成。

不過，已做出短期因應的臨時措施，包含在今年夏天來臨前，預計汰換電風扇、清洗既有送風機，以及在炎熱明火區域新設臨時性降溫系統。（編輯：戴光育）1140315