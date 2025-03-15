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台灣國際蘭展首週14.3萬人次 較2024年增長17%

2025/3/15 16:50（3/15 16:56 更新）
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2025台灣國際蘭展自8日起盛大開展，台南市政府15日表示，統計至14日，首週7天入場約有14萬3000人次，較2024年同期增長17%。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年3月15日
2025台灣國際蘭展自8日起盛大開展，台南市政府15日表示，統計至14日，首週7天入場約有14萬3000人次，較2024年同期增長17%。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年3月15日
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（中央社記者張榮祥台南15日電）2025台灣國際蘭展3月8日開展，台南市政府今天統計，截至昨天，首週7天入場約14萬3000人次，較去年同期增長17%；農特產及紀念品銷售總額逾新台幣500萬元。

台南市政府今天指出，2025台灣國際蘭展8日開展，適逢38婦女節，當天女性免費入場，吸引近4萬5000人次參觀，平日也有1萬4000人次至1萬6000人次入場，首週入場共約14萬3000人次；另農特產銷售超過375萬元，紀念品150萬元。

2024台灣國際蘭展吸引30萬人次入場，台南市長黃偉哲今年訂下35萬人次目標，他表示，今年蘭展內容豐富精彩，隨著人潮增長，顯示蘭展影響力和受歡迎程度持續提升，已成為國際花卉愛好者重要盛會。

黃偉哲說，未來市府將優化活動規劃，結合創新展示，提升國際合作，讓蘭展內容更精彩，推動台南成為全球花卉愛好者首選之地。

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此外，市府也藉由蘭展設立台南農產精品館，展售逾400項農漁產，包括柚子、地瓜、桂圓、米、黑豆、魚丸、魚鬆、虱目魚香腸等，讓遊客品味台南農業精華。

2025台灣國際蘭展在台南市後壁區開幕，展期至23日，策展主題是「下一個20年- NEXT 20」。（編輯：謝雅竹）1140315

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