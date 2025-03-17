台南推9人小巴公車有成 新增第4條路線啟航

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（中央社記者楊思瑞台南17日電）台南市政府推動9人小巴公車有成效，增闢第4條路線「厝邊公車905路」今天啟航，路線行經永康區、安定區、安南區，串連多個轉運站、醫院、觀光景點，盼提供更便利服務。

台南市副市長趙卿惠出席啟航典禮致詞表示，市長黃偉哲為突破大客車駕駛缺工問題，在台南推動9人小巴行駛公車路線績效卓越，逆勢增加路線和班次，如此一來搭車更方便，客人自然變多，成為正向循環，且9人小巴可深入社區，提供更接地氣服務。

趙卿惠表示，交通局努力克服公車服務量能問題，配合市區路網重整，又新增2家新客運業者加入，新闢「厝邊公車905路」由統聯客運負責營運，也是老字號客運公司，今天特別頒發市區客運營業執照，期勉進軍台南後要努力深耕，提供優質服務。

台南市交通局長王銘德表示，「厝邊公車905路」路線東西向橫貫永康、安定、安南等區，由永康轉運站出發，行經鹽行國中、和順轉運站、台灣歷史博物館、亞太國際棒球訓練中心、安南醫院、再沿公學路一段至六段，經十二佃至土城鹿耳門聖母廟，無論就醫、休閒、轉乘長途客運都方便。

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王銘德說明，905路營運時間為每日上午7時至晚間8時，往返共30班次，全程行車時間約45分鐘，過去大型公車難以繞駛路線，以9人小巴深入服務，此次統聯客運投入3輛車均為全新進口商旅車型，車內到站播報、跑馬燈等均比照一般公車。

王銘德強調，9人小巴推動以來頗受好評，目前已在14、9、901等路線營運，905路是第4條，其中安平區的14路原為大型巴士，在導入小巴服務後，每月運量從6000餘人倍增為1萬2000餘人，其他路線也有高成長率，顯示台南公車運作靈活彈性，符合民眾需求。（編輯：李錫璋）1140317