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地震影響遊客減 嘉義大埔辦藝術節振興觀光

2025/3/18 14:35
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（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）嘉義縣大埔鄉1月21日強震後造成觀光活動停滯，鄉公所29日將舉辦藝術節，盼吸引遊客回流，並慰藉鄉民受創的心靈，縣長翁章梁呼籲大家一起到大埔玩，恢復當地人的信心。

嘉義縣大埔鄉公所29日將以「潯歌」為主題舉辦第5屆大埔藝術節，今天在縣政府舉辦記者會，翁章梁、民進黨立委陳冠廷、大埔鄉長吳明勲等人皆出席，並邀請嘉義民族管弦樂團與逐鹿藝術團聯合演出，提前帶來精彩演出片段。

翁章梁接受媒體聯訪表示，地震後對觀光有影響，希望喜歡大埔的人，在藝術節當天都來大埔集合，用行動力讓大埔人恢復信心。

吳明勲說，1月21日強震再加上後續餘震，造成大埔鄉人心惶惶，因住宿的能量受損，今年藝術節從2天改成1天；但是在地人都平安，希望趁這個機會提供鄉親一個慰藉的管道。

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陳冠廷則邀請臨近的高雄、台南與嘉義的鄉親到大埔走走，在聽音樂、看風光水色之餘，更要到大埔的商店街，品嚐一下相當出名的砂鍋魚頭。

大埔鄉公所指出，藝術節亮點水上音樂會，融合曾文水庫的迷人水景與精采音樂演出，觀眾將看到漂浮於水面的舞台，享受自然美景與音樂結合。另外，藝術節也邀鄒族表演，讓活動更多元。（編輯：郭諭儒）1140318

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