嘉市試辦路口導入AI 行人多即時延長綠燈秒數

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（中央社記者黃國芳嘉義市19日電）嘉義市政府交通處近來依據過去交通事故資料、行人需求等要件選定14處地點試辦智慧安全路口，導入AI技術，路口行人多可即時延長綠燈秒數，盼有效降低交通事故發生風險。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，這次試辦智慧安全路口的14處地點，為交通處分析過去的交通事故資料、行人需求及各路口特性所選定，包括4處設有行人專用時相號誌路口、10處無號誌路口，分別導入智慧偵測與警示技術，預期可提升行人及行車通行安全。

嘉義市交通處長許啟明表示，4處設有行人專用時相號誌路口，主要導入AI智慧技術，結合智慧號誌控制系統，實現紅綠燈的智慧調整；AI系統可根據行人通行狀況，行人多可即時延長行人綠燈的秒數，讓行人能夠有更多時間安全通過馬路。

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許啟明指出，市府也在行穿線兩端地面崁入LED提示燈條，當行人綠燈亮起時，燈條會同步顯示綠色，提醒行人過馬路；當轉為紅燈時，燈條顯示紅色，用意在於提高夜間或雨天時的可見度。

交通處表示，針對10處無號誌路口部分，這套智慧防碰撞警示系統導入辨識能力較高的AI攝影機以及雷達偵測設備，系統可即時偵測支道來車，並通過動態警示牌提示幹道的駕駛人，搭配左箭頭、右箭頭警告有左側或右側來車接近，提前預警並提醒駕駛減速慢行。（編輯：張雅淨）1140319