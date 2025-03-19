基隆生育獎勵金提高至3萬元 最快5月施行

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（中央社記者王朝鈺基隆19日電）基隆市議會聯席審查會，今天通過「基隆市婦女生育獎勵金發放自治條例」修正草案，每名新生兒生育獎勵金，從原先新台幣2萬元，提高至3萬元，市府預估最快5月施行。

基隆市政府民政處長張淵翔表示，這次修法，市府為因應同性婚姻法制化，同性配偶一方收養他方的親生子女，應平等保障申請生育獎勵金的權利，因此將原條例「婦女」字樣刪除，修正法規名稱為「基隆市生育獎勵金自治條例」。

此外，原條例規定，新生兒父母至少有一方設籍基隆市1年以上，且申請時仍設籍基隆市才可申請生育獎勵金，修正為父母其中一方自新生兒出生日起10個月前，至提出申請時，應連續設籍基隆市。

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針對「連續設籍」定義，基隆市府考量北北基桃已形成生活圈，將北北桃設籍期間，視為連續設籍在基隆市。另外，修正草案也增訂不溯及既往，及自公布日施行。

根據民政處統計，市府去年發放1298名生育獎勵金，每名新生兒2萬元，總計發放2596萬元，今年生育獎勵金則編列4180萬元。修正草案待基隆市議會21日二讀、三讀通過後，將由市府報請內政部備查即可公布施行，張淵翔表示，預估最快5月公布施行。（編輯：方沛清）1140319