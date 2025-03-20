澎湖慶祝農民節 陳光復：推動在地產業

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（中央社澎湖縣20日電）澎湖縣長陳光復今天表示，澎湖農作冬天要抗風，夏天需水源，農民非常辛苦，可配合中央農業政策來推動適合在地的產業，縣政府也研發節水耕種方法，以節省農力，提升產值。

澎湖縣各界慶祝農民節大會今天在馬公阿東餐廳舉行，由農會理事長陳天想主持，包括縣長陳光復、農漁局長陳高樑等人出席並表揚模範農民，農業部高雄農業改良場長羅正宗以「澎湖獨特氣候下韌性農業發展」作專題演講，期為澎湖農業帶來新的思維。

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陳光復表示，澎湖的農業受到氣候影響，農作冬天要抗風，夏天需水源，對農民來說非常辛苦，對澎湖農民表達「感謝、尊敬與祝福」，未來農作可配合中央的農業政策來推動地方適合的產業，包括仙人掌、白膜花生與冰花等在地產業，其中冰花產業縣府也研發節水耕種方法，來節省人力，提高產值。

澎湖各界慶祝農民節大會今天表揚澎湖縣政府、農業改良場、農糧署與農會推薦的王明忠等19位模範農民，肯定過去一年的辛勞成果。（編輯：李亨山）1140320