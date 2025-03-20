響應世界關燈日 機場公司22日晚間調整部分照明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場20日電）機場公司配合「世界關燈日」活動，22日晚間8時30分到9時30分，將關閉二航廈出境大廳服務台上方東西向兩盞吊燈內外圈燈，僅保留中心燈照明，並關閉D10候機室燈光。

桃園國際機場公司今天表示，為落實永續發展及節能減碳，機場公司於2024年首次參加世界關燈日活動，希望透過加入全球性公益減碳行列，表達對地球和環境的關注，活動成效良好。今年度機場公司繼續參與全球最大的自發性公益減碳行動「世界關燈日Earth Hour」活動，以實際行動支持響應。

機場公司說，將於22日星期六晚間8時30分到9時30分的1小時內，將關閉第二航廈出境大廳服務台上方東西向兩盞大吊燈的內外圈燈，僅保留中心燈照明，另外也將關閉目前施工中尚未開放使用的D10候機室燈光，機場公司將同步透過航廈電子看板及大廳廣播，向旅客及工作人員宣導以具體行動共同愛護地球，倡議理念外，也降低對機場營運及旅客出入境作業的影響。

透過 Google News 追蹤中央社

機場公司指出，活動進行期間，航廈作業與航班起降都維持正常，在航廈內的熄燈及降低照明都屬正常現象，機場公司邀請大家一同響應關燈愛地球活動。

機場公司表示，「世界關燈日Earth Hour」活動為世界自然基金會於2007年發起，提倡在每年3月最後一個星期六，於當地時間晚間8時30分一起關上「不必要的電燈」1小時，藉此呼籲在全球氣候變遷下，每個人無論年齡、階級等背景，都有改變世界的能力與責任，目前已有192個國家或地區一起響應。（編輯：張銘坤）1140320