台中托嬰業者抗議要求取消地板價 市府審慎研議

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）80多家台中市托嬰中心業者今天到台中市政府前廣場抗議並遞交陳情書，要求取消新台幣1萬6000元「地板價」，中市府社會局表示，持續聽取各方意見，審慎研議起始價機制。

業者上午要求取消地板價、恢復家長補助3000元，民主進步黨籍台中市議員黃守達現身相挺。代表接受陳情書的中市府社會局副局長陳仲良表示，持續聽取各方意見，審慎研議起始價機制。

台中市嬰幼兒福利聯合會榮譽理事長蔣叔融表示，社會局違反衛生福利部規範，直接加入托嬰中心只能收1萬6000元，感覺上是減少家長負擔，卻讓業者陷入「不重品質」、「找不到高薪老師」窘境。

蔣叔融說，全國僅台中直接規定業者加入準公托補助時，須依市府規定收費，業者苦不堪言，只能選擇不加入，但家長選擇未加入準公托的托嬰中心，只剩育兒津貼5000元，與托育補助的1萬3000元相差甚遠。

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陳仲良說，台中自102年實施起始價措施，考量物價及托育人員調薪，起始價112年從1萬4000元調高到1萬6000元（含餐點費）；如果準公托服務品質穩定良好，第2年開始每年可申請調高收費的5%，目前全市156家準公托，平均月費1萬8379元。

至於業者指家長補助由3000元降為1400元，陳仲良表示，107年8月1日準公共政策上路前，托育補助（中央、地方共同分擔）僅3000元，台中再加碼3000元，家長共領6000元；準公共政策上路後，托育補助由3000元增加為6000元，台中調整加碼金額為1400元。近年托育補助增加到現行1萬3000元，台中仍維持加碼補助1400元，家長共可領1萬4400元，送托負擔6直轄市最低。（編輯：李明宗）1140321