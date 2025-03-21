北市府：罷免活動申請規則不分立場、標準一致

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（中央社記者劉建邦台北21日電）台北市警察局依中央指示為由，要求罷免連署活動申請集會遊行，引發質疑。北市府今天表示，對所有罷免相關活動申請，各局處都行之有年的申請規則，一定不分立場、標準一致。

外界關注罷免連署活動是否適用集會遊行法，內政部長劉世芳今天在立法院受訪時表示，「沒有」，但也表示，有沒有適用集遊法，內政部都尊重；她了解台北市政府的單行法規中，對於集會遊行有比較嚴格規定，例如需要提出新台幣3萬元保證金、一週前提出，這會造成人民團體誤解。

台北市長蔣萬安今天與萬華區里長座談前接受媒體聯訪表示，警察局昨天已經很清楚地對外說明，就是依照行政院及內政部的指示，邀集各分警局討論近期各項罷免活動如何落實中央指示，而基於警政一條鞭，他尊重警察局專業。

北市府新工處指出，民眾在市區道路申辦活動，需先取得路權，才能辦活動。依「台北市申請使用道路集會要點」，應於使用道路集會的前7天至30天，至「台北市申請使用道路網」填妥資料，完成申請，且需經警察局及新工處審核通過。要點規定，申請使用道路應於申請當天繳保證金3萬元，是考量申請單位使用道路後，若道路有破損的維修費。

此外，申請單位取得路權後，須至「台北市申請使用道路」網或分局臨櫃填妥申請書，警方依集會遊行法審核，若通過將發放「核定集會遊行通知書」。

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依「台北市政府警察局核准臨時使用道路作業要點」，警察局受理臨時使用道路申請案，若申請人有使用吊車工程行為，須繳保證金，主要是考量因臨時使用道路，可能導致道路或附屬公共設施損壞，由台北市工務局新建工程處依權責代為修復的費用。

北市府表示，對於所有罷免相關活動申請，各局處都有行之有年的申請規則，也都一定不分立場、標準一致。（編輯：方沛清）1140321