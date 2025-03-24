大南方新矽谷方案涵嘉市 黃敏惠：28日爭取實質納入

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（中央社記者黃國芳嘉義市24日電）行政院今年1月核定「大南方新矽谷推動方案」，帶動區域發展，市長黃敏惠表示，雖宣稱涵蓋嘉義市，實際上卻「有名無實」，28日將親自出席協調會議，爭取嘉義市納入實質計畫。

黃敏惠今天出席嘉義市議會第2次臨時會開幕典禮，親自向議會說明28日請假原因，她說，行政院今年核定的「大南方新矽谷推動方案」，計畫雖納入嘉義市，但實際上「有名無實」，不僅未實際挹注嘉義市資源，更未見如嘉義輕軌藍線計畫納入。

黃敏惠指出，大南方新矽谷推動方案不應僅止於科技產業鏈建構，更應納入區域發展綜合考量，尤其是嘉義輕軌藍線建設計畫，這項計畫對於促進區域交通發展及產業經濟繁榮，影響甚鉅。

黃敏惠強調，嘉義市應在大南方計畫中被賦予更明確角色與資源配置，讓嘉義市能透過提升豐沛醫療量能、打造便捷交通路線、供應優質教育體系與生活居住環境，來完善社會福祉，並培養AI人才。

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黃敏惠表示，28日將親自出席「國科會大南方新矽谷推動方案中央與地方推動協調會議」，呼籲中央修正大南方新矽谷計畫，並爭取嘉義市納入實質計畫中，不讓嘉義市被空洞化。

行政院會通過的「大南方新矽谷推動方案」，預計以台南沙崙為起點，在嘉義、台南、高雄、屏東規劃建置科學園區與科技產業園區，串聯半導體S廊帶，力拚台灣進入AI應用時代，並要同步完善供水、供電、醫療、交通與文化設施等配套。（編輯：陳仁華）1140324