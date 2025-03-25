屏東黑膠音樂會5月登場 將帶領樂迷回味經典

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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）屏東縣政府推出「黑膠時代曲」音樂會，3場次分別邀請趙傳、辛曉琪及萬芳，5月在屏東演藝廳開唱，還會安排2場黑膠唱片講座，將帶領樂迷回味經典。

縣府發布新聞稿指出，自2020年起推出音樂品牌節目「黑膠時代曲」，邀請發燒黑膠藏家必收歌手，為屏東客製獨一無二演唱版本，場場爆滿，不同音樂樣態，讓觀眾復刻青春時光記憶。

今年「從你的青春經過－黑膠時代曲」，以1980至2000年作為策展年代，3名歌手將分別帶來許多經典歌曲。5月2日晚上7時趙傳的「我是一隻小小鳥」、5月3日晚上7時辛曉琪「領悟」及5月17日下午3時萬芳「新不了情」等，從搖滾音樂鐵漢柔情、療傷系流行金曲到民歌演化敘事情歌，重現華語樂壇繁華、承載時代情感與夢想，將讓樂迷回味無窮。

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文化處表示，除3場演出外，並安排2場黑膠唱片講座，邀請知名那那大師及DJ吳建恆，分別於5月3日晚上6時及5月17日下午2時，以「黑膠文化的崛起與回歸」、「黑膠唱片的溫潤音質與數位音樂的區別」等主題，另外，還有黑膠市集、展售黑膠收藏、音樂CD以及相關周邊商品。

文化處提及，演唱會於明天下午2時全面開放售票，屏東藝遊卡會員享票價75折，每場限4張，資訊可至屏東藝遊臉書粉絲頁（Facebook），售票資訊可上Opentix兩廳院文化生活查詢。（編輯：龍柏安）1140325