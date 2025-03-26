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陸配亞亞離台前抗議 北市回應路權問題：權責在警方

2025/3/26 15:39（3/26 16:48 更新）
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網紅「亞亞在台灣」劉姓陸配（中粉色帽子）涉武統言論遭令離境，台灣國際家庭互助協會25日陪同劉姓陸配在內政部前舉行記者會，指移民署濫權，要求即刻撤銷違法的行政處分；現場遭意見不同群眾嗆聲，劉姓陸配隨後在警方戒護下離去。（中央社檔案照片）
網紅「亞亞在台灣」劉姓陸配（中粉色帽子）涉武統言論遭令離境，台灣國際家庭互助協會25日陪同劉姓陸配在內政部前舉行記者會，指移民署濫權，要求即刻撤銷違法的行政處分；現場遭意見不同群眾嗆聲，劉姓陸配隨後在警方戒護下離去。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳怡璇台北26日電）陸配亞亞涉武統言論遭限期離境，昨天在民間團體聲援下赴內政部陳情，網友質疑是否有申請路權。新工處說，亞亞抗議的時間地點並無申請，此屬偶發事件，相關權責在警方。

劉振亞因涉武統言論遭限期離境，昨天為自行離境最後期限，劉振亞在民間團體聲援下，赴內政部召開記者會，要求撤銷對她的行政處分。

網友質疑為何劉振亞可以臨時號召集會，但罷免團體要擺攤收連署書就要6天前申請且要繳押金，留言「台灣公民團體竟不如宣揚武統亞亞」。

市長蔣萬安今出席中山區里長座談，接受媒體聯訪時被問及此事，表示「遵守中華民國的憲法，捍衛中華民國的主權，以及守護台灣的民主自由法治，這是我們堅定的立場，我們也對台灣的民主自由非常有信心」。

工務局新建工程處則表示，申請路權需在活動7天前，繳交保證金是為了如果路面有損壞等，會用保證金去修復；劉振亞的記者會屬於偶發事件，權責在於警方，劉振亞開記者會的時段與地點，經查詢後並無人申請路權。

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媒體追問亞亞案是否影響雙城論壇舉行或是世壯運中國大陸選手來台。蔣萬安表示，台北上海雙城論壇行之有年，而且是市政交流，堅定秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則來進行。

而世壯運都依照中央的程序在申辦當中，也與中央各部會開過會，世壯運是大型的國際賽事，非常歡迎國際選手、外國友人來台灣，大家都非常正面看待，也希望世壯運圓滿順利。（編輯：張銘坤）1140326

#內政部
#蔣萬安
#雙城論壇
#新工處
#世壯運
#劉振亞
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