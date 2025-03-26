基隆公辦都更建新市政大樓 估第2季公告徵選廠商

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（中央社記者王朝鈺基隆26日電）基隆市政府規劃與民間業者合作，選定在中正路公車處修理廠興建新市政大樓，投資金額新台幣51億元。市府今天表示，預計今年4月辦理招商說明會，第2季公告招商徵選實施者。

基隆市府原規劃獨資興建新市政大樓，市長謝國樑上任後，於民國112年3月在「新市政大樓民間合作說明開發記者會」表示，政策轉彎原因是市府必須為了捷運所需經費，調整獨資興建新市政大樓政策。

市府今天指出，「基隆市政府新市政大樓公辦都市更新」為基隆市首件公辦都更案，預計投資金額51億元，採公開評選實施者方式開發，透過新市府大樓的興建及商業機能的引進，帶動基隆港東岸廊道的串聯發展。

市府表示，此案已於今年2月25日至3月17日辦理招商文件草案公開閱覽，預計今年4月辦理招商說明會，並於第2季正式公告招商徵選實施者。

根據「基隆市政府新市政大樓公辦都市更新機關採購廉政平台實施計畫」，為減輕市府財政負擔，謝國樑參考「新北第二行政中心」與「新店行政園區」模式，規劃以「政府出地、廠商蓋房」的公私協力模式開發新市政大樓，以節省市庫支出並促進基隆就業。

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新市政大樓基地面積共4387平方公尺，現有1棟建物，未來市府將編列預算拆除，至於土地權屬則為市府100%所有，現況由市府文化觀光局與基隆市旅館商業同業公會簽訂租賃契約供停車場使用，租期至明年6月30日，並得配合招商進度調整租期。

市府今天召開採購廉政平台起始會議，由市府秘書長方定安主持，邀請基隆地檢署等單位與會。方定安表示，透過公辦都更方式與民間共同合作開發，市府提供土地，不須負擔興建經費，可分回市政大樓與公益設施，並透過廉政平台定期召開聯繫會議，強化防弊機制，確保相關評選符合廉潔與效能並重原則。（編輯：李錫璋）1140326