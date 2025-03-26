彰化國中、國小教師甄選 招考236人
2025/3/26 18:28（3/26 18:41 更新）
（中央社記者鄭維真彰化26日電）彰化縣政府將舉辦114學年度國中、國小教師甄選，招考236名，教育處表示，初試網路報名為4月21日至25日，初試訂於6月8日，複試為6月22日。
縣府今天發布新聞稿指出，為穩定學校師資、落實課程推動，提供學生更全方位學習機會，並提升各校教師專長授課比率，確保學生受教權益，將甄選國中教師39名、國小教師197名，共236名。
教育處表示，國小教師聯合甄選已連續辦理4年，今年更辦理國中教師甄選，透過穩定增聘正式教師，逐步補足學校人力需求。
今年國中教師開出9類科39名缺額，包括國文教師8名（含實驗教育組1名）、閩南語教師2名、數學教師8名（含實驗教育組1名）、生物教師4名、家政教師2名、音樂教師5名（含實驗教育組1名）、表演藝術教師4名、體育教師3名及專任輔導教師3名。
國小教師開出11類科197名缺額，包含國小普通班教師93名、英語專長教師19名、體育專長教師11名、美術專長教師3名、自然專長教師10名、資訊科技專長教師9名、音樂專長教師6名、藝術才能班音樂專長教師3名、身心障礙類特殊教育教師27名、專任輔導教師8名及學前身心障礙類特殊教育教師8名。
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縣府表示，國小甄選簡章4月2日將公告於彰化縣政府教育新雲端網站及彰化縣甄選介聘天地，國中甄選簡章則於4月11日公告。
初試網路報名為4月21日至25日，將分為初試及複試2階段，6月8日初試，6月22日複試。（編輯：李淑華）1140326
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