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當市長剩1年9個月 陳其邁：做好做滿讓城市繼續往前

2025/3/27 13:18（3/27 13:51 更新）
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高雄市長陳其邁（前）27日到高雄市議會進行施政報告與質詢，他強調，自己任期剩1年9個月，對他而言，就是把1年9個月時間做好做滿。中央社記者蔡孟妤攝 114年3月27日
高雄市長陳其邁（前）27日到高雄市議會進行施政報告與質詢，他強調，自己任期剩1年9個月，對他而言，就是把1年9個月時間做好做滿。中央社記者蔡孟妤攝 114年3月27日
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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高雄市長陳其邁今天到高雄市議會進行施政報告與質詢，他強調，自己任期剩1年9個月，對他而言，就是把1年9個月時間做好做滿，「我是搭橋鋪路的人，讓城市發展繼續往前」。

陳其邁今天在施政報告時表示，現在是3月，他的任期剩1年9個月，「很多市長候選人開始活動，對我來講，就是1年9個月的時間做好做滿」；他並表示，他也會跟每個議員一起努力，並「看著各位繼續連任，為市民打拚」。

陳其邁還說，自己是個搭橋、鋪路的人，讓城市發展繼續往前，也許在座議員有一天也會站在他這個位置；城市發展很重要，他當市長的責任，就是針對國際政治經濟情勢及國內產業發展，訂立清晰目標來努力。

陳其邁也在施政報告中說明台積電設廠進度，表示台積電P1廠去年11月底啟動裝機作業，建廠進度超前半年；P2廠工程進行中，預計明年營運；P3廠去年10月開工，預計明年完工；P4、P5廠環評通過。

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同時，為提升產業園區交通便利性，也將新增楠梓交流道匝道及聯絡道，行政院已審核通過，預計民國117年底完工；新台17線南段一期預計115年8月通車；翠華路拓寬，西段113年8月通車，全段預計今年6月完工。

他也說明，配合全球淨零碳排趨勢，高雄今年淨零預算編列285億元，較去年增加近64億元，並拚2年減碳383萬噸；目前更將協助企業訂定自主減量計畫，取得碳費優惠費率，落實產業轉型。（編輯：陳仁華）1140327

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