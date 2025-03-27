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國民黨晚間辦政策說明 陳其邁：請警局全力維持治安

2025/3/27 13:59（3/27 15:11 更新）
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國民黨高雄市黨部27日晚間將在鳳山區舉辦政策說明會，市長陳其邁（右）27日在高雄市議會接受媒體聯訪時表示，會請警察局全力維持治安工作。左為高雄市警察局長林炎田。中央社記者蔡孟妤攝 114年3月27日
國民黨高雄市黨部27日晚間將在鳳山區舉辦政策說明會，市長陳其邁（右）27日在高雄市議會接受媒體聯訪時表示，會請警察局全力維持治安工作。左為高雄市警察局長林炎田。中央社記者蔡孟妤攝 114年3月27日
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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高雄市議會國民黨團今天批評市府美化數據，車禍等人數通報不實，並邀市長陳其邁參加今晚國民黨政策說明會。陳其邁表示，是根據正確數字統計；另外，針對國民黨說明會，會請警局全力維持治安。

國民黨高雄市黨部今晚將舉辦「守護民主，人民作主，還錢於民」政策說明會，但網路傳出有團體預告要鬧場；對此，陳其邁今天在高雄市議會接受媒體聯訪時表示，會請警察局全力維持治安工作，保障合法集會遊行等權利。

高雄市議會今天進行市長施政報告與質詢，國民黨團由議員黃香菽、鍾易仲、許采蓁、白喬茵等人聯合質詢。黃香菽批市府隱瞞很多數據，口號一堆，但卻做得不多；鍾易仲指市府美化數字迷惑市民，呼籲市府拿出真正數據以供檢驗。

許采蓁、白喬茵表示，警察局針對車禍死亡數字通報不實，取巧隱匿，還說沒有槍擊案，事後才改口漏報；國民黨團還當場邀請陳其邁，參加國民黨政策說明會。

高雄市警察局長林炎田答詢表示，警察局依規定處理，強調沒有造假數字，有些數據是要等地檢署資料；陳其邁答詢表示，車禍人次是用正確數字呈現整體交通狀況，是根據正確數字統計；此外，他也反邀國民黨參加民進黨政策宣講活動。

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陳其邁今天施政報告指出，高雄市去年A1類交通事故（24小時內死亡）死亡人數149人，六都第三低，與民國109年相較減少51人、下降25.5%。

高雄市議會民進黨黨團與民進黨高雄市黨部今天召開記者會，邀市民參加民進黨29日在三民區舉辦的政策宣講活動。陳其邁表示，立法院的修法或預算審查影響中央及地方，他屆時會就高雄市預算審查、財劃法修法等，向人民說明。（編輯：陳仁華）1140327

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