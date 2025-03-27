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捷運環狀線震損 雙北市府提告中華工程求償19.27億

2025/3/27 17:58（3/27 18:29 更新）
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新北捷運環狀線受2024年0403地震影響，9跨鋼箱梁位移，第三方鑑定報告認定受損原因是廠商中華工程疏失。（中央社檔案照片）
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（中央社記者趙敏雅、陳昱婷台北27日電）新北捷運環狀線地震災損，第三方鑑定報告認定受損原因是廠商中華工程疏失，新北捷運局表示，雙北市政府要求中工負責，求償新台幣19.27億元，今天依法向中工提告。

新北捷運環狀線受去年0403地震影響，9跨鋼箱梁位移，新北市政府今年1月公布第三方鑑定報告指出，災害橋梁調坡板如果沒有銑穿留有贅餘空間，就不會發生損壞，認定是廠商疏失，中工未按核定施工圖施作。新北市與台北市府將共同向中工求償新台幣19.27億元。

新北市政府捷運工程局今天發布新聞稿指出，0403地震環狀線9跨鋼箱梁位移，經國內頂尖專家鑒定與監察院認定，「環狀線嚴重災情肇因是施工單位中華工程未按圖施作，將調坡板銑穿，致插銷跳脫，且於保固期內不願進行保固」，新北市府要求中工須負起賠償責任外，更應有社會責任，市府已聘請律師團，絕對依法求償。

新北捷運局表示，環狀線位移原因確認後，台北市政府捷運工程局多次催告中工，要求中工負起施工廠商責任，履行保固並負擔復原工程期間所支出的修繕及其他衍生費用，然而中工逃避責任、不積極處理後續賠償及保固事宜。

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台北市捷運局透過新聞稿指出，調查結果公布後，雙北市府即組成專案小組，多次召開會議研商，要求中工負賠償責任，但中工拒絕賠償，因此雙北市府向中工訴追求償，維護市民權益。

新北捷運局說，雙北市政府備妥訴狀後，今天到台北地方法院控告中工，後續進入司法程序，一切交由司法機關公正判斷。（編輯：張銘坤）1140327

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