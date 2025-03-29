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台南市推傳統匠師傳習計畫 聚焦文資修復工藝

2025/3/29 12:23（3/29 12:46 更新）
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台南市政府推動傳統匠師傳習計畫，首期課程聚焦「泥作」，這是文資修復關鍵工藝，以市定古蹟西華堂右外護龍為實作學習場域。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年3月29日
台南市政府推動傳統匠師傳習計畫，首期課程聚焦「泥作」，這是文資修復關鍵工藝，以市定古蹟西華堂右外護龍為實作學習場域。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年3月29日
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（中央社記者張榮祥台南29日電）台南市政府推動傳統匠師傳習計畫，首期課程聚焦「泥作」，這是文資修復關鍵工藝，以市定古蹟西華堂右外護龍為實作學習場域，學員須歷經近300小時訓練，才能完成技藝傳承。

台南市文化資產管理處推動第一期台南市傳統匠師傳習計畫，課程聚焦「泥作（土水）」，這是古蹟與歷史建築修復不可或缺傳統技藝，由台南市登錄文化資產保存技術「泥作」保存者呂新義傳授修復經驗。

「泥作」技藝傳承必須歷經近300小時密集訓練，學員今天齊聚西華堂展現學習成果；文資處表示，這是延續文化資產保存技術，培育新一代修復人才的重要一環。

文資處指出，「泥作」是文化資產修復關鍵工藝之一，涵蓋牆體砌築、牆面抹灰、洗石子、磨石子、灰泥線腳及磁磚裝修等多項技術，特別是抹灰、灰泥線腳與洗石子施作技巧，考驗技師精準度和經驗累積。

文資處表示，「泥作」課程設立「實作組」與「記錄組」，「實作組」著重實際修復技能培養，包括修復倫理法規、職業安全訓練及漢式土水作等術科課程，且教授砌養灰池、白灰壁施作、特殊抹刀製作與洗石子翻模技法。

「記錄組」則針對文化資產修復紀錄者，透過工地現場觀察與紀錄訓練，使修復過程完整保存，並縮短過去匠師、工地主責人與建築師間資訊落差，提升專業素養，建立更完善知識體系。

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文資處表示，未來將開設「大木作」與「彩繪」傳習課程，結合實地案場作為教學場域，透過不斷變化修復現場，培養解決問題能力。

此外，文資處計畫將課程各種案例和挑戰系統化整理，發展成教材，建立更完善文化資產修復培訓體系，確保珍貴技藝傳承，並應用於未來文資修復工程。（編輯：李亨山）1140329

#文資處
#台南市政府
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