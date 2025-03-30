北台中家扶攜手矽品 助120學子無礙勇敢追夢

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（中央社記者趙麗妍台中30日電）矽品家扶佰元俱樂部幫助經濟困難的學子減輕求學壓力並鼓勵勇敢追夢，今年提供120名學子獎助學金。家扶自立青年阿恆表演爵士鼓，用音樂回饋捐助者，讓他有機會追逐夢想。

北台中家扶中心今天在豐原區圳寮里活動中心辦理「矽品助學-獎助學金頒獎典禮」，矽品家扶佰元俱樂部希望透過實際行動，幫助經濟困難的學子減輕求學壓力並能勇敢追夢。

小羽和雙胞胎姊姊因母親罹癌，2人接受教會的照顧，小羽表示，矽品獎助學金讓她感受到社會的溫暖，除幫助她繳交學費、購買學習資源，也讓她堅定未來和姊姊一起經營主題露營區的夢想。

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矽品公司人力資源處經理魏健峰表示，教育是改變命運的關鍵，矽品家扶佰元俱樂部已邁入第24年，此次提供給120名國中小及高中職學子獎助學金，期盼能補足家扶學子就學資源的不足。

北台中家扶中心主任彭麗真說，矽品精密員工自發性組成「矽品家扶佰元俱樂部」是項公益善舉，矽品獎助學金除是學習資源的幫助，更是一種精神鼓勵，讓學子都有機會實現夢想。（編輯：李淑華）1140330