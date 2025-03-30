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台南農產桃園行銷 水果義賣助楠西地震災區

2025/3/30 18:33（3/30 18:46 更新）
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台南市長黃偉哲（中）30日前往桃園大遠百行銷台南農特產，現場並舉辦義賣活動，義賣所得將捐贈0121台南楠西地震災區。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年3月30日
台南市長黃偉哲（中）30日前往桃園大遠百行銷台南農特產，現場並舉辦義賣活動，義賣所得將捐贈0121台南楠西地震災區。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年3月30日
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（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南市農業局今天在桃園大遠百舉辦農特產品行銷活動，台南市長黃偉哲特別推薦楠西區梅子、蜜棗與哈密瓜等產品，活動中並舉辦水果義賣，將所得捐贈0121台南楠西地震災區。

黃偉哲下午在促銷活動致詞表示，這次帶來的當季果品和農特產包括鳳梨、哈密瓜、蜜棗、芭樂、紅龍果等，其中蜜棗和哈密瓜已到產季中後段，若錯過這次購買機會，將要等到年底才能再見。

黃偉哲說，楠西梅子有多種吃法，如製成梅酒、梅子雞、蜜餞都非常合宜，還有後壁區洋香瓜也是品質和味道俱佳，這些台南好物無論是加工品、可買回家再烹調的半成品，還是可即食鮮果，都是「不怕貨比貨，只怕不識貨」，也希望能獲得桃園民眾青睞，全數賣光。

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台南市農業局長李芳林表示，今天活動中義賣的「台南百果寶盒」，由多樣台南水果組成，並將義賣所得捐贈給0121台南楠西地震災區，現場並示範利用當季的青梅製作Q梅大福，邀請現場民眾品嚐，盼更多民眾支持在地農業，體驗台南青梅、水果等各種獨特新鮮美味。

他說，「2025螢光花泉季」已經開始，4月20日前都可到楠西賞花、賞螢、泡溫泉、品美食，在春暖花開的時節造訪台南。（編輯：李淑華）1140330

台南市農業局30日在桃園大遠百舉辦農特產品行銷活動，台南市長黃偉哲（左）親自北上推薦楠西區梅子、蜜棗與哈密瓜等優質產品。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年3月30日
台南市農業局30日在桃園大遠百舉辦農特產品行銷活動，台南市長黃偉哲（左）親自北上推薦楠西區梅子、蜜棗與哈密瓜等優質產品。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年3月30日
黃偉哲
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