台南農產桃園行銷 水果義賣助楠西地震災區

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南市農業局今天在桃園大遠百舉辦農特產品行銷活動，台南市長黃偉哲特別推薦楠西區梅子、蜜棗與哈密瓜等產品，活動中並舉辦水果義賣，將所得捐贈0121台南楠西地震災區。

黃偉哲下午在促銷活動致詞表示，這次帶來的當季果品和農特產包括鳳梨、哈密瓜、蜜棗、芭樂、紅龍果等，其中蜜棗和哈密瓜已到產季中後段，若錯過這次購買機會，將要等到年底才能再見。

黃偉哲說，楠西梅子有多種吃法，如製成梅酒、梅子雞、蜜餞都非常合宜，還有後壁區洋香瓜也是品質和味道俱佳，這些台南好物無論是加工品、可買回家再烹調的半成品，還是可即食鮮果，都是「不怕貨比貨，只怕不識貨」，也希望能獲得桃園民眾青睞，全數賣光。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南市農業局長李芳林表示，今天活動中義賣的「台南百果寶盒」，由多樣台南水果組成，並將義賣所得捐贈給0121台南楠西地震災區，現場並示範利用當季的青梅製作Q梅大福，邀請現場民眾品嚐，盼更多民眾支持在地農業，體驗台南青梅、水果等各種獨特新鮮美味。

他說，「2025螢光花泉季」已經開始，4月20日前都可到楠西賞花、賞螢、泡溫泉、品美食，在春暖花開的時節造訪台南。（編輯：李淑華）1140330