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苗縣府：縣內7人獲表揚為全國績優社工 歷年次高

2025/3/31 18:17（3/31 19:31 更新）
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衛生福利部31日表揚全國績優社工，苗栗縣有7人獲獎；縣府表示，今年縣內獲獎人數為歷年次高，110年有8人獲獎。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 114年3月31日
衛生福利部31日表揚全國績優社工，苗栗縣有7人獲獎；縣府表示，今年縣內獲獎人數為歷年次高，110年有8人獲獎。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 114年3月31日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）衛生福利部今天表揚全國績優社工，苗栗縣有7人獲獎，其中5人服務年資已逾20年。縣府表示，今年縣內獲獎人數為歷年次高，將持續推動社工激勵措施並營造友善工作環境。

苗栗縣政府透過新聞稿指出，「114年全國社會工作專業人員表揚典禮」堪稱是社工界的奧斯卡獎，表彰社會工作專業人員在社會福利領域中的貢獻，獎項計有「特殊貢獻獎」、「資深敬業獎」、「績優社工督導獎」及「績優社工獎」等4項。

縣府表示，苗栗縣今年共7人獲獎，分別有邱苹榛、胡雪珠、張潔、張智于及蘇燕玉獲得資深敬業獎；洪淑姿及李嘉惠獲得績優社工獎。今年度獲獎人數是歷年來次多，110年有8人獲獎。

縣府社會處長張國棟表示，5名資深敬業獎得主在各自社工領域長期耕耘，服務年資都已逾20年，對苗栗縣的社工專業制度推動都是重要貢獻者；而另外2名獲獎者也秉持社工專業與價值，在推動長期照顧與社會福利工作績效卓著。

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張國棟指出，公、私部門的社工為不同需求個案服務，涵蓋家暴防治、家庭照顧、兒童福利、身心障礙、長者關懷、新住民、醫療等各項領域，必須連結適切資源，扮演溝通橋梁，建立網路連結與凝聚合作共識，雖然服務產生的效果未必能夠立刻被看見，但每一次的努力，都為服務對象帶來改變的契機。

張國棟說，感謝志工夥伴長期努力奉獻，縣府明天將舉辦年度績優社工表揚活動，會中一併表揚7名全國績優社工及22名縣內績優社工，並持續推動社工激勵措施、營造友善工作環境，促進社工久任與服務績效，讓社工職涯走得更加堅定有自信。（編輯：李錫璋）1140331

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