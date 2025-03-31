網傳緬甸地震捐款搜救隊資訊 屏縣府：不實訊息

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（中央社記者李卉婷屏東縣31日電）緬甸強震多人死傷，台灣搜救隊無緣馳援，網路上卻出現搜救隊捐款資訊，還附上屏東縣政府社會救助金帳戶。對此，屏東縣政府今天強調，不實訊息，切勿輕信。

屏東縣政府今天發布新聞稿強調，並未發起任何捐款專案，也無要求民眾指定捐款予中華民國搜救總隊或其他搜救團隊。

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縣府呼籲，民眾切勿輕信任何非縣府所發布的資訊、傳遞不實社群網頁捐款資訊，以免受到詐騙或個資外洩，若有疑問，可透過屏東縣政府官網查證。

起因為網友在社群平台Threads發文「如果緬甸大地震讓你想捐款，很多人都推薦捐給台灣救難隊，讓他們能有更完善的設備」，下方卻出現另一名網友留言附上屏東縣政府社會救助金專戶帳號，還貼上中華民國搜救總隊連結。（編輯：李淑華）1140331