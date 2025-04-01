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西螺黃金米粽漲5元 4/2開賣

2025/4/1 14:33（4/1 14:51 更新）
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雲林縣西螺鎮農會每年端午節推出「黃金米粽」獲好評，農會1日宣布，2025年預計販售8萬顆，2日早上8時開賣，受物價波動影響，單顆售價從新台幣35元漲到40元。中央社記者姜宜菁攝 114年4月1日
雲林縣西螺鎮農會每年端午節推出「黃金米粽」獲好評，農會1日宣布，2025年預計販售8萬顆，2日早上8時開賣，受物價波動影響，單顆售價從新台幣35元漲到40元。中央社記者姜宜菁攝 114年4月1日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣1日電）雲林縣西螺鎮農會每年端午節推出「黃金米粽」，去年開賣半小時售出12萬顆，農會今天宣布，今年預計販售8萬顆，明天早上8時開賣，受物價波動影響，單顆售價從35元漲到40元。

西螺鎮農會為推廣台農76號「黃金米」每年端午節推出限量黃金米粽，以黃金米與糯米的黃金比例，加上虎尾花生、雲林梅花豬肉、油蔥及農會監製的清健醬油，主打吃了不脹氣，推出後市場反應熱烈，去年半小時售出12萬顆。

西螺鎮農會總幹事廖錦富今天宣布，黃金米粽選用富含5種類胡蘿蔔素的台農76號「黃金米」，再與糯米混合，加上虎尾花生、雲饗豬、油蔥等食材，主打吃了不脹氣。

農會指出，近年受原物料波動影響，米粽製作成本增加，因此今年售價調漲新台幣5元，單顆售價從35元漲到40元。

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農會堅持黃金米粽全由手工自製，在端午節前2個月開始製作，除了農會員工，還有退休員工回來幫忙，每週末加班，年年在時間內完成大量訂單。

農會預計明天早上8時開賣，民眾可以透過農會官網、現場、電話等方式預購，限量8萬顆額滿為止，另將製作1萬顆黃金米粽送給獨居老人及弱勢家庭。（編輯：郭諭儒）1140401

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