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0121台南震災 紅黃單建築補助核撥逾1.7億元

2025/4/1 15:14（4/1 15:16 更新）
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0121地震造成台南山區災損，紅黃單損壞建築評估報告1日全數寄送；已核撥修繕補助逾新台幣1億7000萬元。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年4月1日
0121地震造成台南山區災損，紅黃單損壞建築評估報告1日全數寄送；已核撥修繕補助逾新台幣1億7000萬元。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年4月1日
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（中央社記者張榮祥台南1日電）0121地震造成台南山區災損，紅黃單損壞建築評估報告今天全數寄送；台南市政府統計，已核撥紅黃單建築修繕補助535件，總金額逾新台幣1億7000萬元。

台南市政府今天指出，0121地震造成台南市房屋損壞嚴重，市府共受理完成4122件緊急評估案件，其中紅單500件，黃單1560件，合計2060件，扣除不申請案件76件，已完成現勘評估1984件。

市府今天已全數寄送損壞評估報告，「台南市0121震災一般住宅建築物災損修繕補助金實施計畫」也於3月27日公告，災戶可持相關文件向區公所申請。

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市府表示，目前已受理紅黃單建築修繕補助案件758件，且核撥535件，總金額1億7184萬562元。

此外，0121震後扶助措施還有租屋補貼、重建（購）及修繕貸款利息補貼、公股銀行天然災害住宅低利貸款、地方稅稅金減免、醫療費減免、健保費減免、建築廢棄物清運等，協助災民重建家園。（編輯：李淑華）1140401

#台南市政府
#地震
#台南市
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