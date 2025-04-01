風電公司環境影響說明會 澎湖民代與里民同聲反對

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（中央社澎湖縣1日電）馬公風櫃里民堅決反對風電設場，今天以行動前往一家風電公司舉辦環境影響說明會中抗議，澎湖縣議會議長陳毓仁等過半議員出席力挺，表達與民眾站在一起，風電公司仍依程序辦理說明會。

國內一家風電公司預計在湖西與風櫃等地區設置單機裝置容量3至4.26MW的9到16部風力機組，並以電纜串接併入尖山電廠。今天原本在風櫃里民活動中心舉辦風電環境影響說明會，因風櫃社區拒絕出借，只好改借青灣的PIDC澎湖國際潛水中心。

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馬公澎南區與風櫃里逾百位里民，今天在里長洪雅紋率領下，頭綁反對頭巾、拉布條，在會場外集結抗議風電環境說明會，聲嘶力竭表達反對風電的設置；包括澎湖縣議會議長陳毓仁、副議長藍凱元等9位過半數議員及馬公市長黃健忠等到場聲援，表達與鄉親同一陣線，無論依民意、依法規，請風電公司務必遵守，未取得在地鄉親同意，不能辦理。

馬公風櫃里民逾百人甫於3月21日包車前往澎湖縣府及議會陳情，表達反風車設置立場，分別獲得縣長陳光復、議長陳毓仁接見，並承諾與鄉親站在一起，在未獲得鄉親同意，絕不會同意設置，不過風電公司今天仍按程序辦理環境影響說明會。（編輯：李淑華）1140401