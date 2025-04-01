加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
區桂芝央視受訪惹議 北一女公告禁教職員受中國官媒採訪
首頁 / 地方

台中公幼師踹椅害幼生跌倒、櫃門夾手 遭解聘裁罰

2025/4/1 18:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中市烏日區某公立幼兒園，有教師因幼生坐椅子時翹起，竟將椅子翻倒讓幼生倒地，更以櫃門夾傷幼生的手。經調查不當管教、體罰及不當對待屬實，校方決議解聘、裁罰新台幣6萬元。

台中市教育局今天發布新聞稿，2月接獲烏日區某幼兒園通報，檢視班級監視器時，發現有教師在2月14日因2名幼生排隊拿杯子喝水時起爭執，疑似將其中1名幼生的手放入櫃門邊，再將櫃門關上，造成幼生手部紅腫。

教育局調查發現，這名教師在2月12日及2月13日，因幼生坐椅子時翹起來，無預警將幼生椅子翻倒，致幼生跌坐在地並大聲哭泣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

教育局3月召開台中市教保服務機構不適任人員認定委員會決議，幼兒園應予解聘且管制1年不得在教保服務機構任職，並裁罰新台幣6萬元罰鍰。學校昨天召開教評會審議，決議解聘且1年不得聘任為教師。

這名教師尚疑似有教學不力或不能勝任工作等情事，學校已依規調查中。擔任幼兒園主任期間，發生午餐退費及幼生延長照顧服務收費未入公庫等疑義，教育局已將相關事證移請地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1140401

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：