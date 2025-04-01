台中公幼師踹椅害幼生跌倒、櫃門夾手 遭解聘裁罰

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（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中市烏日區某公立幼兒園，有教師因幼生坐椅子時翹起，竟將椅子翻倒讓幼生倒地，更以櫃門夾傷幼生的手。經調查不當管教、體罰及不當對待屬實，校方決議解聘、裁罰新台幣6萬元。

台中市教育局今天發布新聞稿，2月接獲烏日區某幼兒園通報，檢視班級監視器時，發現有教師在2月14日因2名幼生排隊拿杯子喝水時起爭執，疑似將其中1名幼生的手放入櫃門邊，再將櫃門關上，造成幼生手部紅腫。

教育局調查發現，這名教師在2月12日及2月13日，因幼生坐椅子時翹起來，無預警將幼生椅子翻倒，致幼生跌坐在地並大聲哭泣。

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教育局3月召開台中市教保服務機構不適任人員認定委員會決議，幼兒園應予解聘且管制1年不得在教保服務機構任職，並裁罰新台幣6萬元罰鍰。學校昨天召開教評會審議，決議解聘且1年不得聘任為教師。

這名教師尚疑似有教學不力或不能勝任工作等情事，學校已依規調查中。擔任幼兒園主任期間，發生午餐退費及幼生延長照顧服務收費未入公庫等疑義，教育局已將相關事證移請地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1140401