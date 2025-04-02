高雄中央公園動物互動園區惹議 市府：會嚴格把關

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（中央社記者林巧璉高雄2日電）高雄中央公園內寵物互動園區主打近距離與水豚、羊駝、狐獴等互動，動保團體今天揭露業者在狹小空間養156隻動物，飼養環境差。市府強調，展演許可證審查嚴格，將持續稽查。

中央公園內的「城市光廊」空間近期由寵物餐廳業者得標，經營「天使＆惡魔寵物互動園區」，業者與高市觀光局簽約6年，租期至2029年。此空間原訂去年底開幕，但因引發動保疑慮暫緩。業者在3月27日取得動物展演許可證後開幕，不少民眾貼文指巨型犬在戶外直接曝曬、公園變得很臭等。

國民黨高雄市議員白喬茵今天陪同多個動保團體召開記者會，白喬茵表示，此園區在成立時已一波三折，近期獲發許可證，但業者帶頭配合遊客戲謔動物，動保處跟觀光局應重新審慎評估，停止此營業場所繼續展演動物、或大規模減少動物數量。

台灣動物平權促進會、PETA亞洲善待動物組織、好好愛牠協會、台灣愛鼠協會、台灣鳥類救援協會等多個動保團體今天在高市議會召開記者會公布「天使＆惡魔寵物互動園區」不良飼養環境，呼籲市府撤回展演許可，並公布審查內容。

動保團體表示，此餐廳室內外皆設有動物互動空間，園區目前飼養超過20種、總數約156隻動物，包括水豚、狐獴、羊駝、侏儒山羊、黑鼻羊、緬因貓、多種品種狗、多種鳥類、無毛豚鼠、豚鼠、兔子、陸龜、柯爾鴨等。

亞洲善待動物組織倡議專員林婷憶說，業者在狹小的餐廳空間中飼養大量、生活需求不同的動物，罔顧動物福祉；除了營業時，動物不斷被打擾外，當餐廳打烊後，動物每天被關在後場長達14小時。

動保團體強調，全球已經逐步淘汰動物展演，高市觀光局卻仍以活體動物展演做為吸引觀光的手段。會中也播放數段影片，影片中狐獴為了搶奪遊客餵食的蟲子打架，也有民眾餵狐獴不該吃的牧草，卻未見工作人員勸導。此外，業者將動保處要求設置的水豚休息區上鎖，強迫水豚持續和遊客互動。

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高市府動保處表示，去年10月30日受理展演申請，並邀請多位動物專家進行實地審查，提出改善建議。業者依建議進行優化後，經複查通過，去年12月9日取得展演許可證。市府相關局處多次現勘與稽查，確認動物福祉及環境無慮，於3月27號核發同意函。

市府強調，審查過程嚴格把關，確保動物福利，包含提升飼養環境、增設遮蔽、優化飲食與醫療照護等，業者積極改善，確保動物的良好生活品質。未來，觀光局與動保處將持續不定期稽查，確保動物擁有友善的飼養環境，落實動物福利，讓展演更符合動物權益與社會期待。（編輯：李淑華）1140402