推動刺網籠具實名制 台南：未標示未通報將罰

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（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南市政府配合農業部漁業署推動漁船刺網籠具實名標示，盼減少網具流失情形，降低海洋廢棄物數量，漁民若未依規定標示或有不慎流失卻未通報情況，經查獲將處以罰鍰。

台南市政府農業局今天召開記者會指出，台南市目前登記刺網漁具捕撈作業漁船筏將近750艘，刺網漁業作業漁法因操作方便、成本低、效率又高，是普遍作業方式，為維護海洋環境，市府配合農業部漁業署推動刺網實名制政策。

農業局指出，實名制要求漁民以書寫、噴漆、鐫刻、綁繫標籤或其他不易脫（剝）落方式，在浮球或旗幟及間隔50公尺浮子標示漁船統一編號。

農業局指出，台南外海除刺網漁具外，籠具亦有實名標示，進行漁具源頭管理，市府並於去年在南區、安南、將軍及北門召開4場宣導說明會，今年也會擇期辦理宣導，協助漁民進行標示。

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農業局指出，農業局人員將於漁船進出港時，不定期查核漁民是否落實漁具標示，近年平均每年在港內及進出港時查核超過200場次，並要求漁民於海上作業發現漁網不慎遺失時，於海上通報或進港時通報流失位置，今年度通報方式新增可使用手機通報。

農業局指出，推動刺網漁具實名制標示，使網具能夠溯源管理，讓使用者負起責任，減少網具隨意流失情形，降低海中幽靈漁網及海洋廢棄物數量，漁民若未依規定標示漁具或流失未通報，將核處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。（編輯：李錫璋）1140402