台南交通特色公園啟用 以縮小版道路扎根安全觀念

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（中央社記者張榮祥台南2日電）台南市中西區光賢交通公園今天啟用，是台南首座交通特色公園，設置縮小版交通設施模擬道路，將透過多元宣導及生動有趣活動，讓親子掌握正確用路意識，扎根交通安全觀念。

台南市長黃偉哲今天宣布光賢交通公園啟用，他說，這是台南第1座交通特色公園，也是寓教於樂場所，讓親子藉由特色遊具熟悉交通規則，從小培養遵守交通規則觀念。

黃偉哲表示，培養正確用路觀念是保障生命安全關鍵，透過交通公園建置，深入各年齡層；市府將持續宣導，鼓勵各級學校善用公園教育資源，提升交通安全意識；未來市府將再選擇適合地點建置。

市府新聞稿指出，光賢交通公園位於中西區中華西路2段550巷和文祥街口，以等比例縮小道路環境設計，結合交通標線、標誌及號誌等設施，融入遊憩空間，打造兼具教育與娛樂功能特色園區，也讓學童遊戲時學習正確交通安全知識，提升自我保護能力。

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光賢交通公園設有車道、人行道、行人專用號誌及行人穿越道線，並參考圓環設計，營造擬真交通環境，且強調「行人優先」，推廣「路口慢看停、行人優先行」觀念。

此外，公園也提供模擬道路體驗，打造親子共學空間，培養尊重用路平權意識，提升防禦駕駛自我保護能力，透過交通安全教育推廣，讓正確用路觀念從小扎根，建立良好用路習慣。（編輯：郭諭儒）1140402