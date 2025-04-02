台中和平區竹林公墓納骨牆啟用 完善原鄉殯葬設施

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（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中市和平區竹林公墓納骨牆今天啟用，市長盧秀燕致詞指出，竹林公墓納骨牆是和平區第2座納骨牆，未來將持續完善原鄉殯葬設施，讓原民家人的身後事獲得保障。

為解決原鄉公墓滿葬問題，讓族人逝世後得以落葉歸根，台中市政府投入新台幣2800萬元經費興建「竹林公墓納骨牆」，並於今天舉行啟用典禮。

盧秀燕表示，為縮短原鄉與平地的差距，6年來，市府累計投入和平區將近30億元建設經費，總計完成282項工程建設，特別感謝立法院副院長江啟臣向中央爭取經費補助，可以說是原鄉建設的最大推手。

民政局說明，原鄉的殯葬需求更是迫切，過往和平區有許多原住民族人過世，卻因為當地的公墓滿葬、納骨塔櫃位不足，只能下山葬在平地與「漢人」為鄰，這些年來逐漸完善原鄉的殯葬設施，目前已完成2處納骨牆興建，另外2處也即將在明年發包，未來將可紓解和平區約30年的殯葬需求。

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民政局長吳世瑋說，竹林公墓納骨牆共斥資2800萬元興建，其中700萬元由市府動支第二預備金補助，剩餘2100萬元則是由和平區公所自籌。

吳世瑋表示，目前第1期工程已建置864個骨灰櫃，第2期工程可再建置234個，共可提供1098個骨灰櫃，且園區內規劃有停車區、納骨區及樹葬區，同時設有祭儀平台供族人祭祀追思，提供部落居民更優質的殯葬環境。（編輯：李淑華）1140402