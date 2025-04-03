優化南科北向路徑 拓寬、新闢道路5月動工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南3日電）台南市政府推動「南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路」工程，預定今年5月動工，民國116年完工，優化南科北向路徑，讓南科和台南市溪北產業生活圈更緊密。

南市府工務局今天指出，這項工程北起麻善公路（台19甲線）和溪埔中路（南121線）交叉口，向南延伸約1900公尺至豐年橋前，將道路拓寬為雙向4車道，新闢路段從豐年橋北側往西南延伸至烏橋中路，總長約3.2公里雙向4車道。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

工務局表示，南科發展需求已外溢至溪北地區，現行道路須經過胡厝里，但因道路狹小，通勤高峰易形成交通瓶頸及發生車禍；拓寬溪埔中路及新闢道路銜接烏橋中路，將有效分流車潮。

「南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路」工程經費約新台幣9億5400萬元，預定今年5月動工，116年中完工，優化南科北向連絡路徑，改善南科和溪北交通。（編輯：張雅淨）1140403