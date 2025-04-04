梨山中橫便道9.2K坍方單線搶通 暫不開放通行
2025/4/4 09:24（4/4 09:36 更新）
（中央社記者趙麗妍台中4日電）台中市和平區中橫便道9.2公里處3日下午發生落石坍方，公路局谷關工務段今天表示，昨晚已搶通單線 今天持續將坍土方運離。後續視落石情況，才決定是否開放通行。
清明連假，為服務梨山地區民眾返鄉通行需求，台8臨37線中橫便道2日至7日，由原開放3個時段增為5個時段，分別為上午7時、10時、12時，以及下午2時、4時30分；8日恢復開放3個時段，分別為上午7時、12時、下午4時30分。
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台8臨37線中橫便道9.2公里處3日下午落石坍方，交通部公路局中區養護工程分局谷關工務段顧及通行安全，取消3日下午2時、4時30分通行班次。
谷關工務段上午表示，坍方路段昨晚搶通單線，今天持續坍土方清運。安全考量上午7時通行班次暫停開放，視落石情況決定是否開放通行。後續若遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，即封閉道路禁止通行。（編輯：孫承武）1140404
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