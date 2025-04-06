台中餐飲紛推春季菜單 北部酸菜魚試水溫快閃優惠

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）隨著天氣逐漸回溫，台中市多家餐廳及飯店推出春季菜單，北部一家酸菜魚業者到台中快閃祭優惠試水溫，還有已開業逾30年美式餐廳將於20日熄燈，即起推出多項優惠。

從1994年在台中市英才路開幕的美式餐廳TGI FRIDAYS，將於月4月20日結束營業，即日起每週末推出包含點牛排升級豬肋排雙拼等多重優惠，閉幕當天到店打卡上傳還可獲得獨家「紀念車票」，邀請大台中消費者一起搭上「TGI FRIDAYS校園專車」，預計5月間在崇德餐廳再見，營運規模將擴張。

台中勤美洲際酒店近日推出春季限定菜單，無論是精緻火鍋雙人套餐、雅緻下午茶，還是繽紛夜間娛樂，每道菜色均以新鮮食材與創意料理相結合，搭配環境舒適用餐氛圍，提供消費者在春季裡盡情品嚐生活中種種美好。

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在美國起家的「不二老罈子酸菜魚」今年起到台北展店，為了到台中試水溫，7日起到30日將快閃進駐七期的「阿秋大肥鵝海鮮樓」，7日至11日每天前20組客人來店消費任意金額，即可享「1元」加點任意口味酸菜魚1份，凡消費酸菜魚並現場拍照、打卡、分享即可享每桌「抽獎」1次，獎品包含手作甜品、特色川味小吃等，最大獎免單。

逢甲商圈的星饗道國際自助餐推出「春色餐桌」，為春日增添美好滋味，除松葉蟹強勢回歸，並搭配日式手打漢堡排、鮑魚茶碗蒸等多款料理，可以同時品嚐到大海與陸地美味料理，也有10多道甜點及雪花冰，感受春季幸福與美好。（編輯：陳仁華）1140406