美關稅衝擊台股下跌 張善政：國安基金趕快進場

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（中央社記者吳睿騏桃園7日電）受到美國提高關稅影響，台股今天開盤下跌，桃園市長張善政呼籲民眾不要驚慌，國安基金趕快進場設法穩住股市，中央跟地方要好好合作共體時艱，讓國家在最挑戰的時刻能安然度過。

張善政上午出席2025桃園桐花祭活動記者會，他在會後接受媒體聯訪，對於記者詢問美國對等關稅衝擊，政府反應是否太慢。張善政表示，面臨國家重大的挑戰，不管中央、地方大家都要集思廣益。

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張善政說，時值桃竹苗大矽谷推動重要時刻，原規劃裡很多產業是否需要調整，去發展更有技術內涵產業，他認為是將來方向，他已號召新竹縣市及苗栗縣首長，把地方產業面臨的困難透過會商談出較具體方向，再找機會反映給中央，中央跟地方要好好合作共體時艱，不管時間早晚，只要能想出對策，都是非常有用。

記者又問，如何看待今天台股下跌。張善政指出，看美股過去幾天跌勢，就知道清明連假後的台股趨勢絕對下跌，未來一陣子全球股市都會面臨一樣挑戰，他認為國安基金要趕快進場設法來穩住股市，民眾不要驚慌，平常心度過這個全球過渡期後，相信產業還是會找到自己的方向慢慢復甦。（編輯：張銘坤）1140407