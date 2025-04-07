台北市鮮奶週報國小生搶先喝 幼兒園14日上路

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（中央社記者陳昱婷台北7日電）台北市「鮮奶週報」今天起試營運，全市約12.3萬名國小生即日起可持學生證至6大通路每週兌換1瓶乳品或豆漿，幼兒園學童則待領到數位卡證後，14日起加入領取行列。

為確保學童能順利兌領乳品及豆漿，台北市教育局長湯志民今天上午先前往4大超商、全聯及美廉社通路視察「鮮奶週報」實施狀況，下午再與悠遊卡公司董事長林志盈赴統一超商宏泰門市，陪同博愛國小學童嚐鮮。

湯志民表示，包含清明連假4天，各校國小校長、教育局員工都有到通路了解準備情形，總共看了超過100家門市，確認門口都有貼上海報，架上也有插卡或設專區方便家長及學童識別。

他指出，今天上路後，兌領情形大致順利，但有發現2個小問題，包含部分家長不清楚這週是試營運，幼兒園學童待14日才開始可以每週兌領，另外部分門市店員操作熟練度還有精進空間，將請學校及通路多加宣導。

湯志民說，接下來會繼續訪查各通路、廣泛蒐集意見，並與通路固定開會討論執行品質。他也建議學童，兌領時可以向店員提醒要使用「鮮奶週報」，避免直接結帳扣款。

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台北市國小家長會聯合會總會長蕭雯謙表示，孩子的營養及健康非常重要，所以今天像辦喜事一樣高興，因為政策給予孩子自主選擇在何時喝哪種乳品的自由，感謝市府讓台北市的孩子更加幸福。

教育局提醒，可兌換品項包含13種乳品及15種豆漿，各通路上架品項不一，持數位學生證至通路結帳櫃台即可每週兌換1瓶商品，家長持卡也可代領，不過無法補差額更換非教育局公告的品項與規格，兌領情形可至悠遊卡公司「多元兌換平台」輸入學校及數位學生證卡號查詢。（編輯：蕭博文）1140407