加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台股崩跌2065點創多項紀錄 台積電16年首見跳空跌停
首頁 / 地方

台北市鮮奶週報國小生搶先喝 幼兒園14日上路

2025/4/7 18:20（4/7 18:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市「鮮奶週報」7日起試營運，教育局長湯志民（左）首日下午陪同國小學子前往超商兌領乳品，他指出，「鮮奶週報」上路後，兌領情形大致順利。中央社記者陳昱婷攝 114年4月7日
台北市「鮮奶週報」7日起試營運，教育局長湯志民（左）首日下午陪同國小學子前往超商兌領乳品，他指出，「鮮奶週報」上路後，兌領情形大致順利。中央社記者陳昱婷攝 114年4月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北7日電）台北市「鮮奶週報」今天起試營運，全市約12.3萬名國小生即日起可持學生證至6大通路每週兌換1瓶乳品或豆漿，幼兒園學童則待領到數位卡證後，14日起加入領取行列。

為確保學童能順利兌領乳品及豆漿，台北市教育局長湯志民今天上午先前往4大超商、全聯及美廉社通路視察「鮮奶週報」實施狀況，下午再與悠遊卡公司董事長林志盈赴統一超商宏泰門市，陪同博愛國小學童嚐鮮。

湯志民表示，包含清明連假4天，各校國小校長、教育局員工都有到通路了解準備情形，總共看了超過100家門市，確認門口都有貼上海報，架上也有插卡或設專區方便家長及學童識別。

他指出，今天上路後，兌領情形大致順利，但有發現2個小問題，包含部分家長不清楚這週是試營運，幼兒園學童待14日才開始可以每週兌領，另外部分門市店員操作熟練度還有精進空間，將請學校及通路多加宣導。

湯志民說，接下來會繼續訪查各通路、廣泛蒐集意見，並與通路固定開會討論執行品質。他也建議學童，兌領時可以向店員提醒要使用「鮮奶週報」，避免直接結帳扣款。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台北市國小家長會聯合會總會長蕭雯謙表示，孩子的營養及健康非常重要，所以今天像辦喜事一樣高興，因為政策給予孩子自主選擇在何時喝哪種乳品的自由，感謝市府讓台北市的孩子更加幸福。

教育局提醒，可兌換品項包含13種乳品及15種豆漿，各通路上架品項不一，持數位學生證至通路結帳櫃台即可每週兌換1瓶商品，家長持卡也可代領，不過無法補差額更換非教育局公告的品項與規格，兌領情形可至悠遊卡公司「多元兌換平台」輸入學校及數位學生證卡號查詢。（編輯：蕭博文）1140407

#台北市
#林志盈
#全聯
#美廉社
#悠遊卡公司
#教育局
#統一超商
#湯志民
台北市「鮮奶週報」自7日起試營運，全市約12.3萬名國小生即日起可持學生證至超商等6大通路每週兌換1瓶乳品或豆漿，幼兒園學童14日起也將可兌領。中央社記者陳昱婷攝 114年4月7日
台北市「鮮奶週報」自7日起試營運，全市約12.3萬名國小生即日起可持學生證至超商等6大通路每週兌換1瓶乳品或豆漿，幼兒園學童14日起也將可兌領。中央社記者陳昱婷攝 114年4月7日
湯志民
北市鮮奶週報4/14全面上路 6通路28品項憑證領北一女師區桂芝登央視惹議 北市教育局長：言論自由、未違反教育中立
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：