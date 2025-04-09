民代籲花東凍漲 台鐵：優惠研議中

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（中央社記者張祈花蓮縣9日電）台鐵票價將調漲，花蓮國民黨籍民意代表不滿北花票價調漲高達32％，對震後觀光雪上加霜，且東部交通選擇不多，應凍漲且提供花東優惠。台鐵表示，花東優惠方案還在研議。

花蓮縣議會國民黨團、13鄉鎮市代表會等20多人，今天上午到花蓮火車站前，手持「災區不漲、東部在哭」、「花東線北迴線，暫緩票價調漲」、「落實交通平權、花東區設立票價優惠機制」等標語。

花蓮縣議會國民黨團總召吳東昇說，北迴線是花蓮人上班、上學及出國必經的路線，在蘇花安、花東快還沒完工前，不應漲價。

國民黨籍議員林玉芬說，相較西部有國道客運、高鐵及高速公路的多樣選擇，鐵路是花東人唯一安全回家的路，在觀光、經濟最困難的時候調漲，對花東是雪上加霜。

國民黨籍議員韓林梅指出，花蓮受地震、颱風災害還沒復原，交通中斷都是花蓮人受苦，台鐵調整票價卻沒有把這些損失計算在內，對花蓮不公平，若台鐵沒有給予合理調整，會繼續抗議。

花蓮市代表會主席楊哲灃認為，應針對花東提供相對應配套，不應一次漲到位。花蓮市代表江如玲、縣議員林正福都提到，北迴線是台鐵賺錢的路線，沒有回饋地方，卻要調漲，很不公平。

台鐵公司將於6月23日調漲票價，平均調幅26.8%，新票價採用遞遠遞減各運距區間各等級（分區間車、莒光號、自強號）列車運價率。

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花蓮站長吳佳陽向民代說明台北往花蓮自強號票價算法，以194公里按遞遠遞減後費率計算，原票價新台幣440元，調整為583元，漲幅約32％，莒光號調整後為449元、區間車375元。

吳佳陽說，總公司內部正在研議花東優惠方案，會將民代意見回報公司，希望大家給予時間。（編輯：吳素柔）1140409